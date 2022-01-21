На Украине выставили на аукцион памятник Ленину

В городе Новгород-Северский Черниговской области выставлен на аукцион демонтированный памятник Владимиру Ленину. Скульптуру выставили на площадке электронных публичных и государственных закупок на Украине Prozorro.

Предложения желающих купить бронзовую статую весом 4,2 тыс. кг и высотой 5 м будут приниматься до 26 января. Аукцион стартовал с 394 тыс. гривен (около $14 тыс.).

По некоторым данным, памятник Ленину в Новгород-Северском был демонтирован на Украине в октябре 2016 года. Он хранится на одном из коммунальных предприятий.

Местные власти признали памятник «металлоломом», дополняет «Газета.Ru».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников.

Так, 24 июля 2021 года во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, который был открыт в 1970 году. Фигуры монумента перевезли в музей «Территория террора».

В январе того же года на Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину. Он был расположен в Одесской области.