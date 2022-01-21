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Аналитики выяснили сферы работы водителей до прихода в такси

Аналитики «Ситимобил» выяснили, кем работали водители до прихода в такси
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Сервис городской мобильности «Ситимобил» провел опрос среди водителей-партнеров и выяснил, что до работы в такси 21% респондентов были заняты в той же сфере транспорта и перевозок.

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В опросе приняли участие 5 345 сотрудников сервиса из разных регионов России. Результаты исследования показали, что 21% водителей ранее работали в сферах торговли, связи и телекоммуникаций. Еще 14% пришли из строительной отрасли.

О работе над собственным бизнесом до трудоустройства в такси заявили 11% опрошенных. В промышленном секторе работали 6% водителей. 3% ранее работали в сфере общепита и наемного менеджмента.

Вариант юриспруденция, инженерия и финансовый учет в опросе отметили 2% работников. По 1% ответов получили в сферы образования, информационных услуг, здравоохранения, рекламы и PR, а также гостиничного бизнеса. Самыми непопулярными среди таксистов оказались направления науки, бухгалтерского учета, охраны и консалтинга (менее 1%).

Также аналитики выяснили, что для более чем половины водителей (64%) работа в такси является основным источником заработка, 34% считают ее подработкой.

Работой по призванию деятельность в такси назвали 18% опрошенных. Чаще в такой работе привлекает возможность самостоятельно выстраивать график (42%) и планировать выходные (24%). Стремление повысить заработок с помощью работы в такси выразили 34% респондентов. Также причинами трудоустройства опрошенные называли сокращение на основном месте работы, потерю бизнеса, смену места жительства.

23 декабря стало известно, что «Ситимобил» обновил стандарты качества для водителей партнеров, выполняющих перевозку пассажиров. Так, компания отдельным пунктом прописала требования по взаимодействию с женской аудиторией сервиса: водителю запрещено затрагивать личные темы, делать комплименты, намеки сексуального или интимного характера, а также прикасаться без согласия.

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