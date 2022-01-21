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Великобритания может направить сотни военных в соседние с Украиной страны

The Times: Великобритания может направить военных в соседние с Украиной страны
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Минобороны Великобритании может направить несколько сотен военных в соседние с Украиной страны-члены НАТО. Об этом 20 января сообщает газета The Times со ссылкой на источники в ведомстве.

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По данным издания, Великобритания хочет усилить свое военное присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в качестве «сдерживающего фактора» для России.

Численность британской боевой группы в Эстонии оценивается в 1,2 тыс. человек. Также в стране находятся танки, броневые машины, самоходная артиллерия и средства противовоздушной обороны Британии.

Отмечается, что в Польше находятся 140 британских военнослужащих, на Украине ― около ста.

19 января правительство Великобритании поставило Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на случай российского «вторжения». Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

За последний месяц в ряде западных СМИ появлялись данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что обвинения в адрес Москвы в возможном нападении на Украину являются блефом, а Россию пытаются спровоцировать. Он отметил, что РФ старается делать всё возможное, чтобы предотвратить провокации со стороны украинских сил на границе.

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