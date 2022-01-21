В ГИБДД назвали распространенные нарушения ПДД среди пешеходов
В 2021 году в Москве основным нарушением пешеходов, по причине которого они чаще всего попадали в ДТП, стал переход проезжей части в неположенном месте. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.
Также в «антирейтинг» нарушений вошли переход дороги на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения, нахождение и ходьба по проезжей части, в том числе в нетрезвом состоянии.
В ГИБДД призвали пешеходов соблюдать правила дорожного движения и не переходить дорогу в неположенном месте.
26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения.