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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Метеоролог Позднякова: На следующей неделе в Москву придут морозы
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До конца текущей недели температура в Москве будет в среднем выше нормы, однако на следующей неделе ожидаются небольшие морозы. Об этом в пятницу, 21 января, «Известиям» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По словам специалиста, в ближайшие два дня погоду будет определять циклон — его центр будет находится западнее, в районе Тверской и Смоленской областей.

«Погода будет облачной, временами снег, может выпасть от 1 до 2 мм осадков. Температура воздуха будет значительно выше климатической нормы и в ночь составит –6...–8 градусов, по области — до –10 градусов», — сказала Позднякова.

Днем температура воздуха в Москве составит –3...–5 градусов, по области — до –8 градусов. При этом, сохранится восточный ветер, он будет не сильный, 5–10 м/с.

«23 января атмосферное давление повысится. Во второй половине дня пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха составит –8...–10 градусов, а днем –5...–7. В целом температура будет выше нормы, но уже на следующей неделе наступят небольшие морозы», — подчеркнула метеоролог.

Ранее, 21 января, Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 0:00 23 января.

20 января центр погоды «Фобос» спрогнозировал мощные снегопады в Москве в ближайшие двое суток. По данным метеорологов, североатлантический циклон «Ида», который придет в Центральную Россию в четверг вечером, принесет в столицу до 8–13 мм осадков.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха впервые за месяц опустится ниже нормы на следующей неделе. По его словам, в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе 10–15 градусов мороза.

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