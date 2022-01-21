Врачи рассказали о симптомах опухоли мозга

Головная боль, головокружение, тошнота, нарушения речи, ухудшение зрения, слабость в руках или ногах являются основными симптомами опухоли мозга. Об этом в пятницу, 21 января, заявил доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Али Бекяшев.

«В диагностике и лечении нужно быть последовательными -— при частых головных болях нужно обращаться к неврологу, который определит дальнейший план действий», — цитирует Бекашева «РИА Новости».

Такая разновидность рака занимает около 2% от всех онкологических заболеваний. Врач отметил, что клиническая картина может проявляться общемозговыми симптомами и очаговыми. По статистике, опухоли головного мозга чаще всего встречаются у людей в возрасте от 45 до 60 лет.

Главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ НМИЦ онкологии им.Н.Н. Блохина Екатерина Кобякова отметила, что вышеуказанные проявления являются неспецифичными для онкологии. Общемозговые и очаговые симптомы могут быть следствием других заболеваний.

Врач отметила, что симптоматика опухоли в головном мозге может отличаться в зависимости от ее расположения. Если очаг находится в височной области, то первыми признаками болезни могут стать проблемы с речью, слухом, обонянием и вкусом. Если же опухоль расположена у мозжечка, то у человека происходит нарушение координации движений и тошнота. Кобякова отметила, что одинаковые симптомы может вызывать как доброкачественное образование, так и злокачественное.

По словам Бекашева, на сегодняшний день не существует эффективной профилактики развития опухоли головного мозга. Он подчеркнул, что в связи с этим важно следить за своим здоровьем и сразу же обращаться к врачу, если что-то начинает беспокоить.

В четверг, 20 января, врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева назвала признаки рака кожи. По ее словам, некоторые из них можно выявить еще на ранней стадии. Так, если у родинки стали меняться и расплываться границы, если родинка из коричневой стала черной, розовой или синей, а также если она стала быстро расти, то в этом случае необходимо обратиться к специалисту.