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В «Белаэронавигации» прокомментировали иск США по факту посадки Ryanair

Замглавы «Белаэронавигации»: иск США по посадке Ryanair может быть частью давления на Минск
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Замглавы госпредприятия «Белаэронавигация» Олег Казючиц, в отношении которого в США подали иск по делу об инциденте с рейсом Ryanair, заявил, что не получал официального сообщения об этом.

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Он предположил, что обвинение является частью давления перед рассмотрением отчета о происшествии в Международной организации гражданской авиации (ICAO). Так, 31 января представители Совета ICAO проведут дискуссию на основе выводов доклада. Также будет рассмотрен запрос Белоруссии относительно санкций, которые были наложены на нее после этого инцидента.

«Вообще я расцениваю это как полную чушь… Вполне возможно, что 31 [января] планируются дебаты по поводу доклада ИКАО и это — какая-то часть давления (на белорусскую сторону. — Ред.), чтобы спровоцировать на какие-то поступки, шаги, действия. Это, как минимум, некрасиво, несолидно, некорректно, переходит рамки здравого смысла», — сообщил Казючиц в беседе с «РИА Новости».

Накануне минюст США выдвинул обвинения в сговоре против должностных лиц Белоруссии, причастных к инциденту с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. По факту вынужденной посадки обвиняются глава «Белаэронавигации» Леонид Чуро, его заместитель Казючиц и два сотрудника госбезопасности Белоруссии, фамилии которых в документе не приводятся.

По мнению американских властей, указанные лица «сговорились использовать ложную угрозу о наличии на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста белорусского диссидента».

Соответствующий отчет ICAO опубликовала 18 января. Доклад был составлен специальной группой по расследованию фактов, в состав которой вошли эксперты ICAO в области авиационной безопасности. Отчет показал, что информация о минировании самолета Ryanair была ложной. При этом в организации отметили, что передача фейковой информации не приписывается никакому государству.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

На фоне критики Минска Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

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