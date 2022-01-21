Чемпионат Европы по керлингу проведут в Перми в 2022 году
В Перми в 2022 году проведут крупный международный турнир. чемпионат Европы по керлингу состоится с 19 по 26 ноября, сообщается на сайте регионального правительства.
Во дворце «Молот» пройдет чемпионат дивизиона А, а в спорткомплексе имени Сухарева — дивизиона B.
Как пишет ИА «Ура.ру», губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному минспорта проработать вопрос о создании всех условий для занятий керлингом в регионе.
Кроме того, в Перми в марте этого года состоится финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, в мае — командный Кубок России по боксу.
Ранее в Перми провели молодежные Дельфийские игры. В город прибыли около 2 тыс. участников. На состязания в области искусства приезжали представители 80 субъектов РФ. Возраст конкурсантов — от 10 до 25 лет.