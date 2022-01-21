В Германии установлен новый рекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

В Германии число заболевших COVID-19 за сутки возросло на 140 160 человек, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Общее число смертей в Германии за все время пандемии достигло 116 485. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 8 460 546 жителей ФРГ, выздоровели 7 178 000 человек.

Предыдущий рекорд был поставлен 20 января, когда за сутки выявили 133 536 случаев.

20 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 в мире за сутки. Так, в мире было зарегистрировано более 3 777 104 заболевавших.

18 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ближайшие несколько недель для служб здравоохранения «будут критически важными», поскольку штамм «Омикрон» продолжает быстро распространяться в мире.

В тот же день директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научных предпосылок к выводу о завершении пандемии на «Омикрон»-штамме нет.

21 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Он отметил, что новая волна может быть агрессивнее, чем предыдущие.

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