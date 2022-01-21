Акции Netflix просели на 20% после публикации отчета

Отчет Netflix обрушил акции сервиса почти на 20%. Прогноз компании — 2,5 млн новых клиентов за три месяца, передает телеканал «Известия». В то время как аналитики ожидали, что аудитория увеличится на 5,9 млн человек. Скромные цифры Netflix объяснила поздним выпуском ожидаемого контента. В IV квартале 2021-го сервис добавил 8,3 млн подписчиков. В конце года компания выпустила обширную линейку новых программ. Всего же на Netflix по всему миру подписано почти 222 млн человек.

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