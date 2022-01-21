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Признавшийся в убийстве лося депутат Рашкин показал свой браслет ФСИН

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, признавшийся в убийстве лося в Саратовской области, показал браслет ФСИН на своей ноге. В распоряжении «Известий» 21 января есть видео, где депутат рассказывает об устройстве.

«А к браслету, чтобы видели, что я с вами стою, вот эту мобилу дали. Она передает, что вы рядом и что ваш телефон со мной рядом. И если я буду говорить по вашему телефону, то сразу будет нарушение. Уже тюрьма. Так что всё серьезно», — рассказывает Рашкин.

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Депутат Госдумы отметил, что из-за браслета ему теперь нельзя находиться слишком долго в ванной, иначе устройство отключится.

«Если часа три будешь в ванной, то придут работники ФСИН. В ванной ты или куда-то ушел… Всё серьезно», — отметил Рашкин.

29 октября прошлого года Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туша лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября члена фракции КПРФ лишили депутатской неприкосновенности. 13 декабря депутату предъявили обвинение в незаконной охоте и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца. В период с 23:00 до 07:00 Рашкину запрещено выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья. Кроме того, ему запрещается общаться со свидетелями по делу и другими обвиняемыми, а также использовать средства связи.

28 декабря суд лишил Рашкина водительских прав на 1,5 года за вождение автомобиля в нетрезвом виде и постановил выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Депутату вменялось нарушение ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

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