Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Умер поэт Анатолий Найман
Спорт
Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Минкульт Украины рассылает брошюры с инструкциями на случай ЧС и войны
Мир
В США рассказали о диалоге с Европой на тему санкций против России
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил
Мир
СМИ сообщили о переброске на Украину британских военных
Армия
Минобороны РФ направило два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию
Мир
В Японии одобрили препарат Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет
Мир
Токаев назвал причину беспорядков в Казахстане

В школах Симферополя отменили занятия из-за сообщений о минировании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Симферополе экстренно отменили занятия во всех школах из-за сообщений о минировании. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил в пресс-службе мэрии города.

Вот это номер: ложные минирования на территории России имеют украинский след
Основной площадкой координации действий «минеров» могут быть закрытые чаты Telegram-каналов

Отмечается, что сначала сообщения поступили в несколько образовательных учреждений на электронную почту. Позже их количество увеличилось.

Позднее в одно из структурных подразделений администрации города поступило сообщение о минировании всех школ города.

«Сообщения о минировании поступили на электронную почту симферопольских школ №№ 3, 5, 39, 30, 42, 24, 29, 43, 20, 15, 38, 41, 7, 18. Эвакуация проведена. Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя», — сообщает пресс-служба администрагии города уже в своем Telegram-канале.

Как рассказала директор МБОУ «СОШ №24» Людмила Апостолова, сообщение о минировании школы поступило на почту в 7:58

«Действовали строго по инструкции, незамедлительно сообщили во все экстренные службы. Детей немедленно эвакуировали. Школу обследуют профильные специалисты», — рассказала директор образовательного учреждения.

В настоящее время на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.

В четверг, 20 января, в Челябинске тоже поступили ложные анонимные сообщения об угрозах минирования школ города. Занятия во всех школах были отменены. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено.

С начала года по стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 12 января в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов.

Кроме того, угрозы о минировании поступили шести московским школам. При этом, по данным «Известий», в тексте сообщений упоминалась Украина. Послания пришли на электронную почту учебных заведений и были переданы полиции. Правоохранители также не нашли в школах взрывных устройств.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022