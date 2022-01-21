В школах Симферополя отменили занятия из-за сообщений о минировании

В Симферополе экстренно отменили занятия во всех школах из-за сообщений о минировании. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что сначала сообщения поступили в несколько образовательных учреждений на электронную почту. Позже их количество увеличилось.

Позднее в одно из структурных подразделений администрации города поступило сообщение о минировании всех школ города.

«Сообщения о минировании поступили на электронную почту симферопольских школ №№ 3, 5, 39, 30, 42, 24, 29, 43, 20, 15, 38, 41, 7, 18. Эвакуация проведена. Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя», — сообщает пресс-служба администрагии города уже в своем Telegram-канале.

Как рассказала директор МБОУ «СОШ №24» Людмила Апостолова, сообщение о минировании школы поступило на почту в 7:58

«Действовали строго по инструкции, незамедлительно сообщили во все экстренные службы. Детей немедленно эвакуировали. Школу обследуют профильные специалисты», — рассказала директор образовательного учреждения.

В настоящее время на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.

В четверг, 20 января, в Челябинске тоже поступили ложные анонимные сообщения об угрозах минирования школ города. Занятия во всех школах были отменены. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено.

С начала года по стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 12 января в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов.

Кроме того, угрозы о минировании поступили шести московским школам. При этом, по данным «Известий», в тексте сообщений упоминалась Украина. Послания пришли на электронную почту учебных заведений и были переданы полиции. Правоохранители также не нашли в школах взрывных устройств.