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Фармаколог назвала способ облегчить симптомы штамма «Омикрон»

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Пациентам с «Омикрон»-штаммом коронавируса, протекающим в легкой форме, можно применять симптоматическое лечение. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

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По словам специалиста, самыми частыми симптомами «Омикрона» являются повышение температуры, насморк и боль в горле. Их можно облегчить, соблюдая домашний режим.

При температуре выше 38 градусов следует воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. При насморке можно использовать сосудосуживающие средства, а с болью в горле стоит бороться препаратами, снижающими першение, а также теплым питьем, отметила фармаколог.

При необходимости к симптоматическому лечению, по словам Журавлевой, можно добавить противовирусные препараты.

«В случае если самостоятельное лечение не способствует улучшению самочувствия, через два-три дня необходимо обратиться за врачебной консультацией. Отдельно фармаколог предостерегла от использования антибиотиков — в борьбе с вирусом они неэффективны», — приводит «Лента.ру» слова специалиста.

Накануне директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, что COVID-19 развивается из-за вирусной инфекции, а антибиотиковая терапия направлена на подавление бактериальной инфекции. Лечение нового штамма коронавируса «Омикрон» не отличается от лечения других вариантов COVID-19, уточнил он.

В тот же день эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшненичная оценила вероятность заболеть «Омикроном» после «Дельты». По ее словам, вероятность заболеть «Омикрон»-штаммом COVID-19 у перенесших инфекцию ранее составляет примерно 15–20%. Она отметила, что в таком случае болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ.

19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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