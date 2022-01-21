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Иммунолог объяснил необходимость госпитализации детей при «Омикроне»

Иммунолог Болибок рассказал об опасных симптомах «Омикрона» у детей
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Штамм коронавируса «Омикрон» может серьезно поражать слизистую детей. Это повышает риск обезвоживания и летального исхода, поэтому детям с указанным вариантом коронавируса необходима госпитализация. Об этом 20 января рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Болибок отметил, что при «Омикроне» COVID-19 стали чаще болеть дети. Болезнь врач сравнил с ротовирусом или энтеровирусом.

«Как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме. Так как идет серьезное поражение слизистой, от полости рта до толстого кишечника, при этом может болеть горло, дети могут начать отказываться от еды, питья, их рвет, возникает понос, повышается температура. Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таким состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», — объяснил Болибок сайту Ura.ru.

Врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ, доктор медицинских наук Сергей Токарев также подчеркнул, что у детей то трех лет заболевания сопровождаются общей интоксикацией организма с весьма тяжелыми проявлениями. Поэтому к врачу необходимо обращаться сразу, как только симптомы болезни начинают нарастать, уточнил Токарев.

20 января заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет.

Горелов также подчеркнул, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Директор ЦНИИЭ добавил, что зарубежные исследования показывают риск задержки темпов нервно-психического и физического развития у ребенка, если во время беременности женщина перенесла COVID-19. Однако это обратимая ситуация, так как детский организм пластичен. При правильной реабилитации можно нивелировать это состояние.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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