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Психолог рассказала об эффекте от объятий на иммунитет

Психолог Радина: объятия способны укрепить иммунитет человека
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Объятия способны укрепить иммунитет человека. Об этом, 21 января, сообщила специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Радина.

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«Это обусловлено тем, что телесный контакт стимулирует выработку определенной группы гормонов, отвечающих за борьбу с инфекциями. Речь идет, в том числе, и об окситоцине, который также называют «гормоном объятий» — он уменьшает воспаления и ускоряет заживление ран», — цитирует эксперта «Москва 24».

Кроме того, объятия способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этом также помогает окситоцин, который помогает снизить кровяное давление. По словам Радиной, объятия могут заменить и обезболивающие — этому способствует вырабатываемый во время такого телесного контакта эндорфин. Объятия помогут и от бессонницы, отмечает психолог. Они способствуют нормализации сна из-за снижения уровня стресса и тревоги, а также помогают бороться со страхами и дают ощущение безопасности.

«Исследования, проведенные в детских домах, доказали, что ребенок, которому недостает тактильного контакта, испытывает затруднения в развитии. Кстати, именно поэтому природой заложено так, что целью грудного вскармливания является не только питание младенца, но и установление физической связи между ним и матерью», — отметила Радина.

Объятия способны и укрепить брак. Согласно исследованиям, в тех союзах, где муж и жена часто обнимаются, семейная жизнь длиться дольше. Таким способом они поддерживают связь между собой и укрепляют доверие.

По словам эксперта, есть люди, которым прикосновения неприятны, — это вызвано дефицитом эмоционального контакта с родителями в детстве и наложенным взрослыми запретом на выражение чувств. Такие люди, отметила Радина, уже будучи взрослыми, могут испытывать трудности в общении.

21 января отмечается Международный день объятий.

16 января семейный и детский консультант, коуч и психолог Екатерина Давыдова заявила, что главным признаком выгорания на работе является неудовлетворенность. Именно поэтому у человека снижается продуктивность и появляется хроническая усталость. По словам Давыдовой, выгореть можно в любом возрасте, в основном этому состоянию подвержены те, чьи профессии предполагают постоянные контакты с людьми.

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