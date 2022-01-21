Психолог рассказала об эффекте от объятий на иммунитет

Объятия способны укрепить иммунитет человека. Об этом, 21 января, сообщила специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Радина.

«Это обусловлено тем, что телесный контакт стимулирует выработку определенной группы гормонов, отвечающих за борьбу с инфекциями. Речь идет, в том числе, и об окситоцине, который также называют «гормоном объятий» — он уменьшает воспаления и ускоряет заживление ран», — цитирует эксперта «Москва 24».

Кроме того, объятия способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этом также помогает окситоцин, который помогает снизить кровяное давление. По словам Радиной, объятия могут заменить и обезболивающие — этому способствует вырабатываемый во время такого телесного контакта эндорфин. Объятия помогут и от бессонницы, отмечает психолог. Они способствуют нормализации сна из-за снижения уровня стресса и тревоги, а также помогают бороться со страхами и дают ощущение безопасности.

«Исследования, проведенные в детских домах, доказали, что ребенок, которому недостает тактильного контакта, испытывает затруднения в развитии. Кстати, именно поэтому природой заложено так, что целью грудного вскармливания является не только питание младенца, но и установление физической связи между ним и матерью», — отметила Радина.

Объятия способны и укрепить брак. Согласно исследованиям, в тех союзах, где муж и жена часто обнимаются, семейная жизнь длиться дольше. Таким способом они поддерживают связь между собой и укрепляют доверие.

По словам эксперта, есть люди, которым прикосновения неприятны, — это вызвано дефицитом эмоционального контакта с родителями в детстве и наложенным взрослыми запретом на выражение чувств. Такие люди, отметила Радина, уже будучи взрослыми, могут испытывать трудности в общении.

21 января отмечается Международный день объятий.

16 января семейный и детский консультант, коуч и психолог Екатерина Давыдова заявила, что главным признаком выгорания на работе является неудовлетворенность. Именно поэтому у человека снижается продуктивность и появляется хроническая усталость. По словам Давыдовой, выгореть можно в любом возрасте, в основном этому состоянию подвержены те, чьи профессии предполагают постоянные контакты с людьми.