Токаев назвал причину беспорядков в Казахстане

Первопричиной беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. Об этом в пятницу, 21 января, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», — заявил Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Он отметил, что произошедшие беспорядки обнажили проблемы, копившиеся годами.

«Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана», — заключил глава государства.

Накануне официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек сообщила, что в городе были обнаружены тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков. По ее словам, количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим информация о них не подлежит разглашению.

18 января государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил, что ситуацией в республике воспользовались радикалы и террористические группы. Он уточнил, что через чаты одной их экстремистских организаций распространялись конкретные указания и инструкции.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отмечали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которой входят Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам главы государства, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин 18 января заявил, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств. В тот же день стало известно, что с начала массовых беспорядков в Алма-Ате силовики задержали более 2,7 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.