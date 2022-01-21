Глава региона ФРГ Швезиг выступила за скорейший запуск газопровода РФ «Северный поток - 2»

Трубопровод «Северный поток – 2» (СП-2) необходимо сертифицировать как можно скорее, он нужен Германии. Об этом 20 января заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

На встрече Восточного комитета германской экономики Швезиг высказала мнение, что Берлину необходимо сосредоточиться на диалоге и взаимодействии с Москвой.

«Я надеюсь на быструю законную процедуру, чтобы трубопровод мог быть введен в эксплуатацию. Я твердо убеждена, что нам нужен этот трубопровод через Балтийское море», — сказала Швезиг, слова которой приводит газета Die Zeit.

Также премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания заявила, что поставки газа из России в Германию позволят совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

«Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — заключила политик.

Также 20 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что решение о сертификации СП-2 должно быть принято исходя из норм Евросоюза (ЕС), а не политических оценок. Министр выразил надежду на то, что европейские власти в вопросе сертификации «Северного потока – 2» будут руководствоваться имеющимися правилами и профессионализмом.

19 января пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сказал, что задержка в запуске проекта газопровода «Северный поток – 2» негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

18 января состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. По итогам встречи Лавров обратил внимание коллег на контрпродуктивность попыток политизации газопровода. Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.