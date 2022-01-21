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Мусорный полигон построят в Нижнем Тагиле

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Главгосэкспертиза выдала разрешение на реализацию проекта нового мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Строительство начнется в конце января.

В пресс-службе АО «Облкоммунэнерго» ИА «Ура.ру» сообщили, что в минувшем году на площадке обустроили стройгородок, возвели подъездную дорогу, подвели линию электроснабжения. Подрядчик уже выбран.

По словам гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, разрешение на строительство получено, есть все ресурсы, чтобы начать строительно-монтажные работы и вести стройку опережающими темпами.

Компания построит мусоросортировочный комплекс с планируемой мощностью 185 тыс. т в год и полигон, способный каждый год принимать 129,5 тыс. т мусора. Для этого она заключила с администрацией Нижнего Тагила концессионное соглашение. Объект строят для безопасной утилизации отходов.

Для проекта выбраны наиболее эффективные и экологически безопасные технологии и успешно адаптировали их под климатические условия, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что специалисты возьмут пробы из 158 источников воды на территории Нижнего Тагила и ближайших сел. В рамках исследования будет дана оценка соответствия воды санитарным нормам. Аукцион на выполнение работ объявила Служба экологической безопасности, максимальная стоимость контракта составляет 560 тыс. рублей.

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