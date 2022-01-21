Грузовик с поднятым кузовом врезался в мост в подмосковной Балашихе

Грузовик с поднятым кузовом врезался в мост в подмосковной Балашихе

2022-01-21 09:23:54

2022-01-21 09:23:54

2022-01-21 09:23:54

2022-01-21 09:23:54

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