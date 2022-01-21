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Передача «Наука и техника» на РЕН ТВ расскажет об аэротакси

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Зрители новой программы «Наука и техника» на телеканале РЕН ТВ узнают о том, когда улицы городов заполнят аэротакси и летающие поезда. Кроме того, ведущий телешоу проведет эксперимент, который позволит зрителям погрузиться во времена Средневековья.

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Так, один из опытов позволил выяснить, что чувствовали средневековые рыцари, когда по доспехам били топором, а в другом эксперименте ведущего Михаила Борзенкова даже попытаются «сжечь» с помощью огнемета.

«Меня хотели сжечь из огнемета. Но я убежал. И это будет видно, по-моему, в одной из первых программ», — рассказал он.

Стать постоянным зрителем новой программы намерен лидер музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

«Можно быть красивым потребителем, плодом просвещения. Можно влиться в общий мощный поток и что-то соображать в науке и технике, но для этого, конечно, это дело нужно изучать. И в этом нам помогают в том числе научно-популярные программы. Поэтому я очень рад, что на канале РЕН ТВ стартует программа «Наука и техника», — подчеркнул музыкант.

Днем ранее академик Российской академии естественных наук Алексей Одинец отметил, что в передаче «Наука и техника» ученые смогут рассказать о своих разработках, что очень ценно. Он высоко оценил анонсированную программу, назвав ее настоящим искусством.

Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00. Премьера состоится 22 января.

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