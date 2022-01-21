Чернышенко рассказал о темпах восстановления туристической отрасли России

Туристическая отрасль России восстановилась на 87% от допандемийного уровня. Об этом в пятницу, 21 января, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В целом туристическая отрасль по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%. По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 млн пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году. Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки», — сказал Чернышенко.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что возможности для развития внутреннего туризма в РФ, которые предоставила пандемия коронавируса, необходимо использовать энергичнее. Он отметил, что значительные средства были направлены в уставной капитал корпорации «Туризм РФ».

Чернышенко тогда отметил, что деньги, вложенные в корпорацию, будут возвращаться по мере запуска туристических проектов. После этого средства направят в другие направления развития туризма, что принесет наибольший эффект для путешественников.

В сентябре сообщалось, что в 2022–2024 годах расходы бюджета страны на национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» составят 168 млрд рублей. Такие данные содержит пояснительная записка к законопроекту «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Так, в 2022 году примерно 38,785 млрд рублей направят на реализацию федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Еще 12,488 млрд рублей будет выделено на «Повышение доступности туристических продуктов», а 1,566 млрд — на «Совершенствование управления в сфере туризма».