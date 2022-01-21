Байден назвал глупым вопрос журналистки о его диалоге с Путиным

Президент США Джо Байден назвал глупым вопрос американской журналистки о том, почему он «ждет первого шага» от российского лидера Владимира Путина. Об этом 20 января сообщает пресс-пул Белого дома.

Инцидент произошел в ходе встречи Байдена с членами президентского Совета по науке и технологиям. В конце мероприятия журналистка телеканала Fox News выкрикнула американскому лидеру вопрос.

«Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг?» — спросила она.

«Какой глупый вопрос», — ответил президент.

Также в четверг американский лидер заявил, что считает возможным проведение нового саммита с Путиным на фоне ситуации вокруг Украины. По его словам, темой нового разговора могли бы стать перспективы стратегических отношений двух государств.

6 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с «Известиями» указал на то, что пока нет понимания, когда может состояться очная встреча президентов США и России. Причиной этому он назвал то, что саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа и реализация указаний лидеров, озвученных после двух интенсивных обсуждений всего комплекса вопросов за последние несколько недель.

30 декабря состоялись телефонные переговоры Путина и Байдена. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности, так же как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Отношения стран в последние недели обострились на фоне многочисленных спекуляций Запада и Киева на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.