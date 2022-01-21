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В Казахстане оценили резолюцию Европарламента о ситуации в стране

В МИД Казахстана назвали необъективной резолюцию Европарламента о ситуации в стране
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МИД Казахстана в пятницу, 21 января, назвал предвзятой и основанной на необъективных выводах резолюцию Европарламента (ЕП) о ситуации с протестами в стране.

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«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что отсутствие объективной оценки трагических событий в Казахстане вызывает озабоченность.

В ведомстве добавили, что считают неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, которое начали власти Казахстана.

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к введению санкций в отношении Казахстана за реакцию властей на массовые беспорядки в стране.

В частности, согласно резолюции, власти отреагировали на протесты «непропорциональным насилием».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации главы государства отмечали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам главы государства, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

18 января государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что ситуацией в республике воспользовались радикалы и террористические группы. Он уточнил, что через чаты одной из экстремистских организаций распространялись конкретные указания и инструкции.

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