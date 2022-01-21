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В Колумбии 20 человек пострадали в результате теракта

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Бомба взорвалась в центре колумбийского города Саравена, расположенного на границе с Венесуэлой. В результате происшествия погиб один человек, еще 20 пострадали, сообщает минобороны Колумбии.

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«Министр [обороны] Диего Молано, военное руководство и полиция осмотрели место, где произошел теракт в Саравене, департамент Араука», — заявило ведомство в своем Twitter 20 января.

Взрывное устройство было установлено в автомобиле, который находился рядом с правительственными зданиями. В результате взрыва погиб охранник одного из учреждений.

Власти страны предполагают, что виновным в происшествии является Антонио Медина, главарь группировки, которая сформировалась после роспуска повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК).

«После заседания совета безопасности в Саравене, Молано объявил вознаграждение размером в 1 млрд песо [$250 тыс.] за Антонио Медину», — сообщили в минобороны.

В декабре два взрыва прогремели в аэропорту города Кукута на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой. По некоторым данным, погибли два человека.

В июне мощный взрыв прогремел на территории 30-й армейской бригады в Кукуте, пострадали 36 человек. Молано тогда назвал произошедшее «гнусным террористическим актом».

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