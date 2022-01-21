МИД РФ назвал ложью доклад Госдепа по дезинформации РФ по Украине

Докладе Госдепартамента США по российской дезинформации на Украине является «нечеловеческой ложью и глупостью». Об этом в пятницу, 21 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. Чего здесь больше — вранья или безграмотности — даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды»», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат добавила, что еще абсурднее информация Госдепа о том, что «никто не обещал не расширять НАТО на восток» является абсурдной, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, в докладе утверждается, что достоверных сообщений об угрозах правительства Украины русскоговорящему населению не существует. Захарова в качестве примера таких угроз она привела личное обращение бывшего главы МИД страны Арсена Авакова к российскому журналисту, которого тот пообещал отыскать и расправиться.

20 января на сайте Госдепа появилась статья, содержащая якобы фейки в российских СМИ. Говорилось, в частности, о том, что вымыслом является информация о провокации Западом конфликта с Украиной, фикцией были названы публикации о передислокации российских войск на своей собственной территории, а также о планах США совершить атаки с применением химического оружия в Донбассе.

Захарова тогда отметила, что информацию о том, что РФ готовит наступление на Украину, распространяют с целью создания фона для американских масштабных военных провокаций.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он отметил, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.