Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В регионе Германии выступили за скорый запуск «Северного потока — 2»
Спорт
Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Минкульт Украины рассылает брошюры с инструкциями на случай ЧС и войны
Мир
Mars обновит облик персонажей в рекламе M&M’s
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил
Мир
СМИ сообщили о переброске на Украину британских военных
Армия
Минобороны России направило два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию
Мир
В Японии одобрили препарат Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет
Мир
Памятник Рузвельту с африканцем и индейцем убрали в Нью-Йорке

МИД РФ назвал ложью доклад Госдепа по дезинформации РФ по Украине

Захарова назвала ложью материал Госдепа о российской дезинформации по Украине
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Докладе Госдепартамента США по российской дезинформации на Украине является «нечеловеческой ложью и глупостью». Об этом в пятницу, 21 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поисковый заброс: над Донбассом впервые появился самолет-разведчик США
Что американская разведавиация высматривает у границ ДНР и ЛНР

«Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. Чего здесь больше — вранья или безграмотности — даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды»», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат добавила, что еще абсурднее информация Госдепа о том, что «никто не обещал не расширять НАТО на восток» является абсурдной, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, в докладе утверждается, что достоверных сообщений об угрозах правительства Украины русскоговорящему населению не существует. Захарова в качестве примера таких угроз она привела личное обращение бывшего главы МИД страны Арсена Авакова к российскому журналисту, которого тот пообещал отыскать и расправиться.

20 января на сайте Госдепа появилась статья, содержащая якобы фейки в российских СМИ. Говорилось, в частности, о том, что вымыслом является информация о провокации Западом конфликта с Украиной, фикцией были названы публикации о передислокации российских войск на своей собственной территории, а также о планах США совершить атаки с применением химического оружия в Донбассе.

Захарова тогда отметила, что информацию о том, что РФ готовит наступление на Украину, распространяют с целью создания фона для американских масштабных военных провокаций.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он отметил, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022