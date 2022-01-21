Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла гречанке Марии Саккари в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Саккари. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

В процессе игры Вероника Кудерметова сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. Мария Саккари четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Таким образом Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала Australian Open и вышла из соревнований. В следующем круге Саккари сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Кудерметовой 24 года, она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше третьего круга.

26-летняя Саккари является восьмой ракеткой мира. На ее счету одна победа на турнирах WTA. В прошлом сезоне Саккари дошла до полуфинала на Ролан Гаррос и Открытом чемпионате США.

Ранее, 20 января, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур и вышла в третий круг Открытого турнира по теннису.

В этот же день российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Ника Кирьоса и вышел в третий раунд Australian Open. Встреча Медведева и Кирьоса продолжалась 2 часа 58 минут и закончилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

Кроме того, в четверг в третий круг раунд Australian Open пробился Андрей Рублёв, переиграв Ракардаса Беранкиса из Литвы (6:4, 6:2, 6:0).

Турнир Открытого чемпионата по теннису проходит в Мельбурне (Австралия). Общий призовой фонд соревнований насчитывает $54 млн.