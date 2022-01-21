Жители Тюмени выберут территории для благоустройства

В Тюмени с 31 января на портале «Я решаю!» стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Работы пройдут в 2023 году. Об этом в своем Instagram сообщил глава города Руслан Кухарук.

По его словам, он провел совещание с представителями управ, департамента городского хозяйства, на котором обсуждались вопросы, связанные с голосованием.

Кухарук пообещал, что каждый житель города сможет выбрать зеленую зону или сквер, которые, как он считает, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

На основании предложений горожан, собранных управами в ноябре-декабре, составлен рейтинг территорий, где необходимо провести благоустройство. Первые места заняли участки по Солнечному проезду, улице Николая Федорова и улице Республики.

Объекты, которые включат в план благоустройства на 2023 год, станут известны 14 февраля. В мае жители смогут обсудить дизайн-проекты зон отдыха, которые они выбрали, сообщает портал «Наш город».

Ранее общественная организация «Будущее Тюменской геологии» представила проект экогеологического парка в устье реки Тюменки. Когда проект будет реализован, пока неизвестно.