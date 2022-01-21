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Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с главой Госдепа

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Министр иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы, которая состоится в пятницу, 21 января, коллеги обсудят вопросы гарантий безопасности в Европе

Предварительные сказки: о чем Лавров и Блинкен будут говорить в Женеве
И какие страны взялись за деэскалацию ситуации вокруг Украины

Самолет, в котором Лавров прибыл в швейцарский город, приземлился в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

Позднее в этот день в Женеву прилетел и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ожидается, что переговоры начнутся в пятницу в 11:00 по местному времени (13:00 мск). После этого Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

Ранее, в четверг, Блинкен сообщил, что США и их союзники получили от России отказ в ответ на дипломатические предложения в «духе взаимности». По его мнению, такой ход российской стороны может быть намеком на возвращение периода холодной войны.

В свою очередь, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поприветствовала начавшиеся переговоры между Россией и Соединенными Штатами и выразила надежду, что стороны придут к соглашению в вопросах безопасности.

19 января сообщалось, что Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. В этот же день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

18 января Лавров и Блинкен провели телефонный разговор. Министры обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия–НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Тогда Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с их тревогой касательно якобы наращивания российской военной мощи рядом с Украиной.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

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