В Новосибирске школьник случайно выстрелил другу в лоб из пневматики

В одной из школ Новосибирска ученик случайно выстрелил товарищу в лоб из пневматического пистолета. Об этом 20 января сообщает портал ngs.ru.

Инцидент произошел 19 января на уроке физкультуры.

«Девочки остались в спортивном зале, а мальчиков повели на улицу. Там учатся близнецы, один из них принес с собой оружие в школу. Они играли, и он выстрелил. Попал в их одноклассника», — поделилась мама одной из учениц школы.

Отмечается, что мальчик получил ушибленную травму лобной части головы, его доставили в больницу.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что полицейские изъяли у несовершеннолетнего пневматический пистолет и направили на экспертизу.

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что ученик 10-го класса выстрелил из пневматического пистолета в голову другому школьнику в Алтайском крае. Пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь.