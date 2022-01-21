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Врач назвала последствия резкого отказа от сладкого

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Врач-диетолог Анна Мелехина в пятницу, 21 января, назвала последствия для организма от резкого отказа от сладкого.

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Как рассказала специалист радио Sputnik, многие люди отказываются от сахара, чтобы похудеть. Однако врач считает, что не стоит ограничивать себя без должной подготовки. По ее словам, человек может ощущать дискомфорт, который некоторые специалисты называют «сахарной ломкой».

«Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии», – объяснила Анна Мелехина.

Врач рассказала, что если человек хочет безболезненно снизить количество употребляемого сахара, то нужно найти подходящую замену сладостям.

Анна Мелехина порекомендовала сначала добавить в рацион больше сложных углеводов, при этом не отказываться от сладкого. Например, можно разрешить себе хлеб, макароны, рис и картошку. Это приведет к снижению физиологической потребности в сахаре, и человек будет чувствовать себя комфортно.

«Если мы что-то у организма отнимаем, то это надо компенсировать. Причем лучше сначала дать, а потом забрать», – пояснила врач.

Данные советы эксперта не исключают необходимость изначально проконсультироваться со специалистом.

Ранее в пятницу врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Синицына рассказала «Известиям», что к увеличению массы тела приводит дисбаланс между потребленной в виде пищи энергией и энергией израсходованной. Одной из самых распространенных причин дисбаланса является переедание. Зачастую люди не замечают, как переедают, — еда на бегу, быстрые перекусы, употребление пищи при наличии отвлекающих факторов (мобильный, телевизор, планшет) не поддаются контролю.

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