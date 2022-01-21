Минкульт Украины рассылает брошюры с инструкциями на случай ЧС и войны

Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять в Киеве инструкцию на случай начала военных действий. Об этом в четверг, 20 января, сообщает «Вести.ua».

Брошюра «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны» начали активно распространяться в Сети. Авторы инструкции уверяют, что украинская армия полностью готова к отпору агрессии, однако они объясняют, как действовать в той или иной ситуации, связанной с угрозой жизни.

«Нынешнее состояние ВСУ позволяет эффективно сдерживать агрессора, вносить вклад в обеспечение всеобъемлющей обороны государства, предотвращать кризисные ситуации, а также активно участвовать в международных миротворческих операциях. При этом структура ВСУ, система управления, комплектования, мобилизации и территориальной обороны способны обеспечить быстрое приведение армии в полную боевую готовность для достойного отпора агрессору», — говорится в тексте.

В минкульте советуют некоторые вопросы продумать заранее, чтобы оборудовать свое жилье на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких. Так, украинцам порекомендовали узнать, где находятся ближайшие укрытия и проверить состояние подвального помещения, проверить наличие аварийного выхода и сделать запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения.

Отмечается, что если человек оказался в зоне боевых действий или попал в чрезвычайную ситуацию при участии вооружённых людей, ему необходимо не извещать о своих будущих действиях и планах малознакомых людей, а также узнать, где расположены хранилища и укрытия, близкие к дому или работе.

В Минкульте порекомендовали ни в коем случае не приближаться к окнам, если будут слышны выстрелы.

Ранее, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам страны. Он назвал информацию о «вторжении России» слухами. По мнению президента Украины, атака идет не на землю, а на нервы граждан страны, на инвесторов и бизнес.

Украинский лидер также призвал сограждан не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов, успокоиться и «не бежать за солью и спичками».

Как отмечает портал «Страна.ua», распространением слухов о мнимом вторжении России на Украину США могут пытаться вынудить Киев исполнять Минские соглашения.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины последствия для России будут «калечащими». Кроме того, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

При этом в Киеве также подчеркивали, что не видят никаких признаков подготовки вторжения. Так, 30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама Россия «вообще не готова сейчас к наступлению».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.