Не менее 17 человек погибли при взрыве грузовика на западе Ганы

В Западной области Ганы взорвался грузовик, который перевозил взрывчатые вещества для шахты, в результате погибли как минимум 17 человек. Об этом сообщает в пятницу, 21 января, агентство AFP

Кроме того, известно о 59 пострадавших в результате инцидента.

«По состоянию на 17:00 четверга была подтверждена гибель 17 человек, 59 пострадавшим была оказана помощь», — отмечается в сообщении.

По информации портала Ghana Web, грузовик вез взрывчатку на шахту вблизи поселка Чирано, когда столкнулся на дороге с мотоциклом. По словам очевидцев, причиной взрыва стало последовавшее после аварии возгорание грузовика.

Отмечается, что взрывом разрушило нескольких зданий.

Днем ранее на нефтепроводе на востоке Мексики произошел взрыв, переросший в пожар. По предварительной информации, произошедшему послужило сжигание травы на поле вблизи с нефтепроводом.

18 января в Турции произошел взрыв нефтепровода, в результате никто не пострадал. Для тушения пожара, возникшего после взрыва, были задействованы пожарные и аварийно-спасательный персонал. Отмечалось, что пламя распространилось на проезжую часть возле района Нарли.

Позднее работа идущего из иракского Киркука в турецкий Джейхан нефтепровода была приостановлена.