Австралия анонсировала начало экспорта сжиженного водорода в Японию

Австралия первой в мире начнет экспорт сжиженного водорода, в рамках пилотного проекта первые поставки будут совершены в Японию. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

«Водород, произведенный в Австралии, будет направлен в Японию <…> в рамках пилотного проекта по созданию новой цепочки поставок водородной энергии. Проект является ключевым для Австралии и ее водородной промышленности», — текст заявления Моррисона опубликован на сайте правительства страны.

Отмечается, что на финансирование первого этапа австралийской программы торговли водородом правительство страны выделило 150 млн австралийских долларов ($108,2 млн).

Кроме того, было построено специальное грузовое судно, способное перевозить переохлажденный жидкий водород, которое в пятницу прибудет в порт Мельбурна для загрузки, после чего первая партия топлива будет отправлена в Японию.

Сообщается, что на борту судна будет находиться 1250 куб. м жидкого водорода, перевозиться он будет при температуре –253 градуса.

Также глава правительства заявил, что проект поставки сжиженного водорода способен «сделать Австралию лидером отрасли, которая будет производить до 225 тыс. чистого водорода в год».

По словам Моррисона, расширение производства экологически чистого водорода позволит Австралии сократить выбросы парниковых газов.

В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и «Газпрому» проработать возможность экспорта водорода в Европу в виде метано-водородной смеси через действующие трубы. Соответствующий доклад, согласно поручению, должен быть готов до 1 июня 2022 года.

В августе губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщал о том, что в регионе рассматривается возможность экспорта зеленой энергии в виде водорода в Корею и Японию. По его словам, для начала нужно решить проблему выработки и доставки.