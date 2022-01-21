Врач рассказал об отличии лечения «Омикрона» от других штаммов COVID-19

Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом «Омикрон» не требуется, их лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он отметил в беседе с «РИА Новости», что изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевания у конкретного пациента, не проводится.

Поздняков пояснил, что при легких формах заболевания используется симптоматическая терапия: режим, диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, снимающие симптомы заболевания. В терапии среднетяжелых и тяжелых форм применяются более серьезные препараты, препятствующие образованию тромбов, гормональные препараты, а также моноклональные антитела, добавил он.

Эксперт также рассказал, что специфическая противовирусная терапия инфекции до сих пор находится на самом начальном этапе повсеместного применения.

«Эффективность фавипиравира пока не очень убедительная, ремдесивир применяется только в стационарах, путем внутривенного введения», — указал он.

Врач подчеркнул, что реальная эффективность препаратов станет понятна после определенного времени.

Ранее, 20 января, эксперт Роспотребнадзора оценила вероятность заболеть «Омикроном» после «Дельты». По ее словам, вероятность заболеть «Омикрон»-штаммом COVID-19 у перенесших инфекцию ранее составляет примерно 15–20%. Она отметила, что у вновь заболевших болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ. По ее словам, в ряде случаев к заложенности носа на фоне субфебрильной или нормальной температуры могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке. Однако у некоторых заболевших может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр — 38–38,5 градуса.

В этот же день оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован уже в 55 регионах России. В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%.

19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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