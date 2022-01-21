Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Памятник Рузвельту с африканцем и индейцем убрали в Нью-Йорке
Общество
Спасатели откачали треть топлива с контейнеровоза Rise Shine в Приморье
Мир
Чехия заявила о планах направить снаряды для гаубиц на Украину
Армия
Космонавты с МКС поздравили инженерные войска РФ с праздником
Армия
На российско-белорусских учениях испытают «антидроновый купол»
Общество
ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль»
Наука
Вещества из организма окуней помогут победить супербактерии
Мир
МККК может провести диалог с завладевшими его базой данных хакерами
Мир
США изучают возможный ущерб Западу в случае отключения России от SWIFT
Наука
Автоматизированный ПЦР-тест быстро выявит ВИЧ по клеткам крови
Сюжет:

Врач рассказал об отличии лечения «Омикрона» от других штаммов COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом «Омикрон» не требуется, их лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Повысил скорость: как «Омикрон» наращивает свои обороты в России
И на какие симптомы стоит обращать внимание тем, кто начинает заболевать

Он отметил в беседе с «РИА Новости», что изменений в терапевтической тактике в зависимости от штамма, вызвавшего заболевания у конкретного пациента, не проводится.

Поздняков пояснил, что при легких формах заболевания используется симптоматическая терапия: режим, диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, снимающие симптомы заболевания. В терапии среднетяжелых и тяжелых форм применяются более серьезные препараты, препятствующие образованию тромбов, гормональные препараты, а также моноклональные антитела, добавил он.

Эксперт также рассказал, что специфическая противовирусная терапия инфекции до сих пор находится на самом начальном этапе повсеместного применения.

«Эффективность фавипиравира пока не очень убедительная, ремдесивир применяется только в стационарах, путем внутривенного введения», — указал он.

Врач подчеркнул, что реальная эффективность препаратов станет понятна после определенного времени.

Ранее, 20 января, эксперт Роспотребнадзора оценила вероятность заболеть «Омикроном» после «Дельты». По ее словам, вероятность заболеть «Омикрон»-штаммом COVID-19 у перенесших инфекцию ранее составляет примерно 15–20%. Она отметила, что у вновь заболевших болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ. По ее словам, в ряде случаев к заложенности носа на фоне субфебрильной или нормальной температуры могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке. Однако у некоторых заболевших может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр — 38–38,5 градуса.

В этот же день оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован уже в 55 регионах России. В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%.

19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022