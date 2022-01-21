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Посол РФ прокомментировал возможные санкции Канады из-за Украины

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Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что угроза западных санкций, в том числе Канады, в ответ на якобы «российскую агрессию» вдоль границы с Украиной не имеет для страны никакого значения. Об этом он рассказал в четверг, 20 января, в эфире канадского телеканала CTV News.

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«Мы считаем, что санкции никогда не работают и никогда не будут работать в отношении такой страны, как Россия», — ответил на вопрос о том, что будет делать Москва, если Оттава введет в отношении нее очередные санкции.

По его словам, в правительстве России никого больше не волнуют западные санкции, так как они «не кусают и не оказывают никакого существенного влияния» на российскую экономику.

Степанов подчеркнул, что попытки западных стран, в том числе Канады, использовать экономические меры для манипуляции Россией «являются просто иллюзией».

Ранее в этот день представитель американской Республиканской партии Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. В настоящее время само содержание законопроекта под названием «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» официально не опубликовали. Известно только, что его внесли на рассмотрение 19 января и направили в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебной власти и финансам.

Согласно данным Washington Post, законопроект получил иное название — «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

Кроме того, по информации издания, законопроект предусматривает введение мер против «Северного потока – 2», а также прекращение финансирования диалогов по кибербезопасности и стратегической стабильности, пока Россия якобы не закончит атаки на их ведомства и пока Крым будет принадлежать РФ.

Также в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече выразили готовность принять меры против России в случае «эскалации агрессии» на границе с Украиной.

15 января заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники подготовили 18 сценариев на случай «российского вторжения» на Украину. Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. Однако дипломат отметила: США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

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