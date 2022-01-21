Спасатели откачали треть топлива с контейнеровоза Rise Shine в Приморье

Китайский судовладелец контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в Приморье, а также его страховая компания не выходят на контакт с российской Морсспасслужбой по вопросам снятия груза и судна, но спасатели уже откачали треть топлива. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила администрация города Находка.

Директор приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский рассказал, что судовладелец не ведет с ними обсуждение плана действий по снятия контейнеров и удалению судна.

«Вопрос вывоза уже снятого мазута и утилизации обводненных нефтепродуктов не решен, запросы Морспасслужбы к судовладельцу и страховой компании, застраховавшей данное судна от ущерба при загрязнении акватории топливом и удалению обломков судна, остаются без ответа», — отметил он.

Отмечается, что спасатели ежедневно мониторят состояния акватории и самого судна, также продолжается откачка топлива.

«На сегодняшний день с контейнеровоза откачано 109 куб.м. мазута и 8 [куб.м.] — дизельного топлива. Предположительный остаток – 188 куб. м. мазута и 12 [куб.м.] — дизтоплива», — сообщают власти.

Кроме того, все нефтепродукты находятся в замёрзшем состоянии. Уточняется, что для возобновления работ по их разогреву и откачке спасателям необходимо не менее пяти дней благоприятных погодных условий без волновой и ветровой нагрузки.

Ранее, 20 января, сообщалось, что китайский контейнеровоз Rise Shine, заполненный нефтепродуктами, уже третий месяц гниет у берегов города Находка. По оценке экспертов приморского филиала «Морспасслужбы Росморречфлота», на его борту находится около 130 т горючего.

9 ноября стало известно, что судно с китайскими моряками потерпело бедствие — контейнеровоз сел на мель и переломился пополам возле поселка Приисковый. Тогда на помощь выдвинулся из Владивостока спасательный корабль «Лазурит». С его борта эвакуировали 14 моряков.

В этот же день губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о необходимости разработать план спасательной операции по демонтажу контейнеров. Дальневосточной транспортной прокуратурой была организована проверка по факту случившегося.