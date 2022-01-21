Шон Пенн рассказал о своем новом фильме «Фальшивомонетчик»

Когда Шон Пенн работал над своей режиссерской картиной «Фальшивомонетчик» («День флага»), он особое внимание уделил поиску музыкального решения. Об этом он рассказал в интервью «Известиям» о фильме, который сейчас идет в российском прокате.

В «Фальшивомонетчике» рассказана история реального афериста Джона Фогеля, печально известного в США фальшивомонетчика и грабителя банков. Его играет сам Пенн. А главный персонаж фильма — дочь Фогеля Дженнифер, по мемуарам которой и снята картина. Эту девушку сыграла дочь актера Дилан Пенн, пытаясь передать сложнейшую гамму отношений дочери и отца на экране.

Для каждого из этих персонажей Шон Пенн искал «голос души» — исполнителя, который идеально бы передавал внутреннее состояние героя. Для себя он выбрал Эдди Веддера, а вот с Дилан долго сомневался.

«Мы обсуждали разных артистов, я приходил домой и внимательно слушал, например, Лану Дель Рэй, — рассказывает актер. — Я закрывал глаза и пытался найти в ее звучании качества, присущие Дилан. Кто мог бы стать для Дилан тем, кем для меня является Эдди Веддер? Голосом ее души? В какой-то момент мне пришла идея спросить все-таки у самой Дилан… Дилан Пенн сама предложила Cat Power, и в итоге голос этой певицы звучит в фильме».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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