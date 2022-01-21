Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Чехия заявила о планах направить снаряды для гаубиц на Украину
Армия
Космонавты с МКС поздравили инженерные войска РФ с праздником
Армия
На российско-белорусских учениях испытают «антидроновый купол»
Общество
ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль»
Наука
Вещества из организма окуней помогут победить супербактерии
Мир
МККК может провести диалог с завладевшими его базой данных хакерами
Мир
США изучают возможный ущерб Западу в случае отключения России от SWIFT
Наука
Автоматизированный ПЦР-тест быстро выявит ВИЧ по клеткам крови
Экономика
Сотовые компании подключат умные электросчетчики
Экономика
Банкам упростят выявление фирм-однодневок
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода, снег и гололедица ожидают москвичей в пятницу, 21 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –6 до –4 градусов, ночью похолодает до –7 градусов.

При этом ветер будет юго-восточного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 735–736 мм ртутного столба.

20 января центр погоды «Фобос» спрогнозировал мощные снегопады в Москве в ближайшие двое суток. По данным метеорологов, североатлантический циклон «Ида», который придет в Центральную Россию в четверг вечером, принесет в столицу до 8–13 мм осадков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022