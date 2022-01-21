Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 января

Облачная погода, снег и гололедица ожидают москвичей в пятницу, 21 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –6 до –4 градусов, ночью похолодает до –7 градусов.

При этом ветер будет юго-восточного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 735–736 мм ртутного столба.

20 января центр погоды «Фобос» спрогнозировал мощные снегопады в Москве в ближайшие двое суток. По данным метеорологов, североатлантический циклон «Ида», который придет в Центральную Россию в четверг вечером, принесет в столицу до 8–13 мм осадков.