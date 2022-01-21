Байден объяснил свои слова о «вторжении России на Украину»

США расценят любое пересечение границы Украины российскими военными как «вторжение». Об этом в четверг, 20 января, заявил президент США Джо Байден.

«Если военные пересекут границу Украины — это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину», — сказал американский лидер.

Говоря о возможности вторжения на Украину, Байден отметил, что это не единственный сценарий, к которому они должны быть готовы.

«Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму», — добавил он.

Президент США подчеркнул, что Америка должна быть готова реагировать на различные вызовы, которые «могут исходить от России».

Ранее, 19 января, Джо Байден пригрозил «катастрофой» России в случае якобы «вторжения» на территорию Украины. По его словам, если Москва решится на этот шаг, то должна быть готова к серьезным последствиям для российской экономики. Байден уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе.

Он также пообещал ответить РФ зеркально в случае кибератак на Украину.

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.