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Блинкен назвал нападением на Украину пересечение границы солдатом РФ

Блинкен: Пересечение украинской границы «хоть одним» солдатом РФ будет означать нападение
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Пересечение украинской границы «хоть одним» российским военным будет означать нападение на Украину. Такое утверждение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Предварительные сказки: о чем Лавров и Блинкен будут говорить в Женеве
И какие страны взялись за деэскалацию ситуации вокруг Украины

«Если российский солдат пересекает границу Украины, то это означает, что перед нами серьезная проблема, явное нападение на Украину», — заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен уточнил, что нападение будет означать и в случае пересечения границы и тысячью солдатами, и одним.

Кроме того, в интервью госсекретарь США заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которые пройдут в Женеве в пятницу, 21 декабря.

Вместе с тем, по словам Блинкена, американская сторона заинтересована во взаимодействии с Россией, в том числе по проблемам, касающимся климата, пандемии и технологий. Однако, уточнил глава Госдепа, Москва якобы отвергала инициативы по установлению более позитивных отношений.

Лавров и Блинкен уже прибыли в Женеву. Как ожидается, переговоры начнутся в пятницу в 11:00 по местному времени (13:00 мск). После этого Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

19 января стало известно, что Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. В этот же день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Министры обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия–НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Отмечается, что тогда Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с их тревогой касательно якобы наращивания российской военной мощи рядом с Украиной.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

25 декабря Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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