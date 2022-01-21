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Родителям больных детей хотят облегчить доступ в реанимации

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Минздрав просят упростить допуск родителей больных детей в отделения реанимации. Предложение исходит от фонда «Детский паллиатив», одного из участников проекта «Открытая реанимация».

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В рамках этого проекта в восьми регионах России провели эксперимент — с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года на базе больниц в восьми регионах России существенно упростили доступ родителей в отделения реанимации, где находились их дети. Эксперимент проводился в Приморском и Хабаровском краях, Удмуртии, Карелии, Татарстане, Тамбовской, Тюменской и Калининградской областях.

Целью исследования было установить, как пребывание родителей юных пациентов в реанимации влияет на них, медиков и на работу лечебных учреждений.

Так, более половины врачей (57,1%) положительно отзываются о помощи, которую родители маленьких пациентов оказывают, если их пускают в отделения реанимации: 42,2% оценили участие членов семьи в уходе за детьми на «хорошо», еще 14,9% поставили «отлично».

Согласно полученным результатам, родители помогают медперсоналу с санитарно-гигиеническими процедурами, кормлением ребенка, следят за работой оборудования, которое к нему подключено.

«Результаты исследования будут направлены в Министерство здравоохранения России для возможного включения в методические рекомендации по использованию практики «открытая реанимация», — говорится в результатах мониторинга.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пусть маму услышат: родителям хотят облегчить доступ в реанимации

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