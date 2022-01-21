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Вещества из организма окуней помогут победить супербактерии

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Использование веществ, вырабатываемых организмом морского окуня, может позволить вернуть в клиническую практику антибиотики, к которым бактерии уже сформировали устойчивость, выяснили российские ученые.

В Ставропольском государственном медицинском университете исследовали активность пептида Epi-1, который продуцируется клетками оранжево-пятнистого морского окуня. Также в исследования включили hBD-3, вырабатываемый эпителиальными клетками человека.

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Исследователи заразили лабораторных мышей летальной дозой бактерий и ввели им пептиды в разных комбинациях, в том числе вместе с антибиотиком из группы карбапенемов — популярным для борьбы с бактериями препаратом.

«Сам по себе, «соло», антибиотик не смог бы вылечить животных, так как мышей заражали штаммами бактерий, устойчивых к этому препарату, — пояснил руководитель исследования, сотрудник Ставропольского государственного медицинского университета Альберт Болатчиев. — Перед нами стояла задача оценить, как работает комбинация «пептид человека+антибиотик» в сравнении с hBD-3 в монотерапии (когда применяют только одно лекарство. — «Известия»), антибиотиком в монотерапии и комбинацией двух пептидов — из окуней и человека».

Спустя пять суток после заражения в контрольной группе погибли все животные, то же самое произошло с мышами, которые получали только антибиотик. Зато 63% грызунов, получивших однократную инъекцию hBD-3, выжили. Чуть больше мышей избежали смерти благодаря одновременному введению веществ из организма человека и рыб, а также при использовании сочетания пептида и антибиотика.

На основании результатов экспериментов ученые сделали вывод, что применение антимикробных пептидов может сделать бактерии вновь чувствительными к классическим антибиотикам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В тихом окуне: как рыбы помогут победить супербактерии

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