Автоэксперт предупредил об опасности снега на крыше машины

Езда с «сугробом» на крыше может быть опасной. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал автоэксперт Владимир Соловьёв в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что снег на крыше автомобиля может закрыть весь обзор при остановке, а водитель окажется слепым на дороге. Это может привести к трагическим последствиям.

Соловьёв добавил, что падающий снег с машины мешает другим водителям, которые едут следом.

«Те, кто провел не одну зиму за рулем, наверное, знают, что с больших фур, бывает, срываются даже льдины», — сказал он.

Ранее, 19 января, автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, как правильно ухаживать за автомобилем зимой. Он отметил, что необходимо следить за уровнями жидкостей, заливать незамерзайку для температуры ниже, чем на улице. Шкуматов также рассказал о необходимости иметь «набор автомобилиста»: трос, запасное колесо, компрессор и дополнительная незамерзающая жидкость. Если машина «ведет себя странно» и автомобилист не понимает причины, транспортное средство необходимо отвезти в СТО.