Псаки объяснила слова Байдена о «незначительной агрессии» в отношении Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не подразумевал под высказыванием о «незначительном вторжении» России на Украину, что Вашингтон предоставляет зеленый свет Москве на это. Соответствующее заявление сделала в четверг, 20 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы и в первую очередь президент пытались донести до президента [России Владимира] Путина», — отметила она в эфире телеканала CNN.

19 января на своей пресс-конференции Байден заявил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию со стороны Запада, чем ту «серьезную цену», которую придется заплатить России за полномасштабную оккупацию Украины.

Сенатор-республиканец Бен Сассе прокомментировал высказывание американского лидера, отметив, что Байден практически дал президенту России Владимиру Путину зеленый свет для вторжения на Украину.

Днем ранее Байден пригрозил «катастрофой» России при «вторжении» на Украину. Он уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе.

По словам американского лидера, РФ намного сильнее в военном отношении Украины и победит в случае конфликта.

В то же время президент США указал на то, что Вашингтон и его союзники по НАТО не пришли к единому мнению относительно реакции в случае вторжения России на Украину.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил о том, что Байден противоречит сам себе в выступлении о России, пытаясь втянуть страну в конфликт с Украиной и обещая за это санкции.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Ранее, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».