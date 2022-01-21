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Эрдоган подтвердил планы устроить переговоры Путина и Зеленского

В Кремле оценили идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского

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Никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, провести которую предложил турецкий лидер Тайип Эрдоган, не идет. Об этом в четверг, 20 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«По этой встрече нет ничего, есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», — приводит его слова «РИА Новости».

Дмитрий Песков также отметил, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения.

Ранее в этот день Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турецкий лидер выразил огорчение в связи с атмосферой войны между Россией и Украиной, так как Турция является страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Кроме того, он выразил надежду, что два лидера смогут пообщаться «с глазу на глаз, лицом к лицу».

19 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что приглашение президентов России и Украины для обсуждения разногласий в Турцию продиктовано желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве.

18 января турецкий лидер назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. Также Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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