Блогер назвала откровенную съемку на фоне мечети продуманной акцией

Блогер Мария Катанова, сфотографировавшая девушку в нижнем белье на фоне московской мечети, рассказала о скрытом смысле проведенной акции.

В разговоре с корреспондентом «Известий» она заявила, что целью фотосессии было показать, как делать не нужно.

«Целью мероприятия было издание гайда (руководства), как не надо делать. Я занимаюсь SMM довольно долго, волна хайпа, когда блогеры на теме религиозной пытаются собрать подписчиков, — я против», — заявила блогер.

Девушка пояснила, что это мероприятие планировалось на протяжении месяца, однако команда блогера не представляла, что дело может принять такой оборот.

«Мы готовились к мероприятию месяц, но что-то вышло из-под контроля, произошло ужасное, я готова нести ответственность, произошло недоразумение», — добавила она.

Она также принесла извинения всем, кого задела своим роликом.

«У меня не было цели оскорбить кого-либо, особенно верующих. Я явилась в МВД добровольно для дачи показаний. Я не скрываюсь, никуда не убежала, понимаю, что происходит», — заключила Катанова.

Ранее в четверг после откровенной фотосъемки на фоне мечети в Москве СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Кроме того, запланирован допрос лиц, принимавших участие в съемке. Их действиям будет дана правовая оценка.

Об инциденте стало известно 20 января. Девушка в белье и шубе фотографировалась у мечети. Кадры с места съемок вызвали возмущение у пользователей соцсетей. В интернете появились предположения, что съемку устроила таргетолог, которая ведет блог в Instagram.

Позже блогер Мария Катанова, заснявшая девушку в нижнем белье около московской мечети, принесла извинения в Instagram.