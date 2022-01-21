Административное дело возбудили после падения гимнастки в цирке Рязани

Прокуратура Рязанской области возбудила административное дело по факту падения гимнастки с высоты во время выступления в рязанском цирке 9 января. Об этом в четверг, 20 января, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Согласно материалам дела, во время представления в номере «Воздушные полотна» при спуске вниз девушка подняла обмотанные полотном руки вверх и выскользнула из него с высоты 3–4 м на манеж. В результате падения гимнастка получила тяжелую травму.

По итогам проверки следователи возбудили дело в отношении гендиректора цирковой компании «Журавли» об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»).

В пресс-службе отметили, что также внесено представление об устранении выявленных нарушений. Материалы административного дела направлены в Гострудинспекцию.

9 января сообщалось, что в Рязанском государственном цирке во время представления гимнастка упала с высоты четвертого этажа. 20-летняя девушка получила ушиб при падении. Ее сутки продержали в больнице, а затем выписали.