Разработку первого нацпарка в Нижегородской области начнут в 2022 году

В Нижегородской области в 2022 году намерены начать разработку проекта первого в регионе национального парка. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в областном минэкологии.

По данным ведомства, нацпарк буде создан по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». В связи с этим полномочия по его организации возложены на федеральные органы власти.

Разработкой проекта займется ФГБУ «ВНИИ Экология», подведомственное Минприроды РФ.

Месторасположение национального парка еще не определено. Рассматриваются Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки на севере региона, Пустынский и Ичалковский — на юге.

В ходе разработки проекта парка будут определены и его границы, режим охраны. На данный момент известно, что населенные пункты в него входить не будут.