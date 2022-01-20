На Украине назвали президентство Зеленского провальным

Украинский президент Владимир Зеленский не справился с обязанностями главы страны, его отставка могла бы способствовать выходу Украины их кризиса. Соответствующее заявление сделали в четверг, 20 января, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Владимир Зеленский не справился с работой главой государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти — самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса», — говорится в сообщении на сайте партии.

Уточняется, что страна в настоящее время находится на грани «национальной катастрофы» из-за ситуации в Донбассе, а также энергетического кризиса, на фоне которого на Украине останавливает работа предприятий и происходит рост цент на необходимы товары и продукты, растут и коммунальные платежи.

В партии также заявили, что Зеленский не справился с предвыборным обещанием о том, что принесет в стране настанет мирное время. Тем временем, «люди в страхе перед войной, они ждут от власти конкретных действий по предотвращению войны и реальной помощи», добавляется в сообщении.

«Вместо движения к миру и объединению страны Владимир Зеленский вводит военно-гражданские администрации и запрещает проводить выборы на украинском Донбассе. Доверие международных партнеров к украинской власти сведено к нулю, а доведенная до кризиса и нищеты страна оказалась на пороге войны», — отметили в партии.

По словам представителей оппозиции, Зеленский обманул граждан Украины, а также международных партнеров, в частности, отказываясь выполнять Минские соглашения.

Ранее в этот день сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Юрий Бойко назвал способ урегулирования на востоке Украины. Речь шла о снятии экономической блокады с Донбасса. Бойко отметил, что необходимо разведение войск и отвод вооружений с обеих сторон.

Днем ранее, 19 января, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, а работает исключительно над повышением обороноспособности.

17 января зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ухудшение ситуации на Донбассе наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной им территории у линии соприкосновения в Донбассе сообщила народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) днем ранее.

31 декабря прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что длящаяся на Украине с 2014 года гражданская война далека от завершения. По его словам, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.