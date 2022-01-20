Аптеки Кургана могут изменить режим работы из-за COVID-19

Курганские аптеки готовы увеличить время работы во время новой волны пандемии. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения региона Елена Островских.

«Мы встречались с представителями крупных аптек. На сегодняшний день у них имеется трехмесячный запас медикаментов с учетом той заболеваемости, которая была в октябре-ноябре 2020 года, когда мы на амбулаторном этапе бесплатно не обеспечивали пациентов. Они готовы сделать дополнительные запасы. По времени работы: они готовы дополнительно удлинить работу аптечной сети от 22 до 24 часов», — цитирует ИА «Ура.ру» Елену Островских.

Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19, прогнозируют вирусологи. В четверг, 13 января, в стране зафиксирован резкий рост заболеваемости — 21,2 тыс. случаев против 17,9 тыс. в среду. Причина — в штамме «Омикрон», который начал активно распространяться в России неделей ранее. По мнению некоторых специалистов, заболеваемость будет расти в полтора-два раза ежесуточно и может достичь полумиллиона случаев в день.